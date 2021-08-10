نيمار يتفاعل بطريقة خاصة مع مجيء ميسي إلى باريس (فيديو)

رحب الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم سان جيرمان بزميله المرتقب في النادي الباريسي، الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي وصل في وقت سابق اليوم الثلاثاء إلى باريس.

ونشر نيمار عبر خاصية "الستوري" بحسابه الرسمي في"إنستغرام" مقطع فيديو قصيرا يجمعه بميسي، وكتب عليه "لقد عدنا معا".

ويستعد النجم البرازيلي لمزاملة الأرجنتيني مجددا بعد 4 سنوات من رحيله عن برشلونة، في صفقة هي الأغلى بتاريخ كرة القدم بلغت 222 مليون يورو صيف عام 2017.

وصرح نيمار مرارا بأنه يتمنى أن يلعب بجوار ميسي مجددا، وكانت الجماهير البرشلونية في كل فترة انتقالات تتوقع أن يعود النجم البرازيلي إلى صفوف النادي الكتالوني للم شمله مع النجم الأرجنتيني حسب رغبته، ولكن حصل العكس، وميسي حاليا في طريقه للالتحاق بنيمار.

Set to be teammates again ❤️



Neymar 🤝 Messi



(via @neymarjr) pic.twitter.com/8w5F0Molah — SportsCenter (@SportsCenter) August 10, 2021

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وجاء نشر نيمار للفيديو تزامنا مع وصول ميسي إلى مطار لو بورجيه الذي يقع على بعد 17 كم شمال باريس تمهيدا لانضمامه إلى فريق العاصمة الفرنسية.

ويتوقع أن يوقع ميسي مع باريس سان جيرمان لمدة موسمين مع خيار التمديد لموسم إضافي مقابل 40 مليون يورو في الموسم الواحد.

وأعلن برشلونة رسميا، الخميس الماضي، رحيل ميسي عن الفريق، بعد فشل تجديد عقده بسبب قيود لوائح رابطة "الليغا" الخاصة بالرواتب.

وسيكون نجم برشلونة السابق خامس صفقات العملاق الباريسي هذا الصيف بعد التعاقد مع كل من أشرف حكيمي، سيرخيو راموس، جورجينو فينالدوم، وحارس المرمى الإيطالي جيانلويجي دوناروما.

المصدر: RT