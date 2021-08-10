مقارنة بين عدد مشاهدي أولمبياد 2020 طوكيو وأولمبياد 2012 لندن

أظهرت بيانات "إن.بي.سي يونيفرسال" التابعة لشركة كومكاست كورب أن عدد مشاهدي أولمبياد طوكيو 2020 في الولايات المتحدة انخفض إلى حوالي نصف جمهور أولمبياد لندن عام 2012.

وأضافت الشركة في بيان أن عدد مشاهدي الحدث الذي خيمت عليه جائحة كوفيد-19، واستمر 17 يوما، خلال وقت الذروة على شبكة (إن.بي.سي) والمنصات الرقمية، ومنها خدمة بيكوك للبث، سجل 15.5 مليون مشاهد، وهو أقل عدد لمشاهدي دورة ألعاب أولمبية صيفية منذ أن بدأت (إن.بي.سي) في نقل الحدث عام 1988.

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وذكر متحدث باسم (إن.بي.سي) أن هذا الإجمالي جاء انخفاضا من عدد مشاهدي أولمبياد لندن الصيفي عام 2012 على التلفزيون والمنافذ الإلكترونية والذي سجل 31.1 مليون مشاهد، وكذلك عدد مشاهدي دورة ريو دي جانيرو عام 2016 الذي بلغ 26.7 مليون.

والمقارنات مع الدورات السابقة غير دقيقة، نظرا لاختلاف المناطق الزمنية وانتشار جائحة كورونا، فضلا عن قلة خيارات البث في الماضي.

وتمتلك (إن.بي.سي) الحقوق الإعلامية للأولمبياد في الولايات المتحدة حتى عام 2032. ومن المقرر إقامة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين في فبراير 2022.

المصدر: "رويترز"