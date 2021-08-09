تكريم الرياضيين الروس المتوجين بالأولمبياد في الساحة الحمراء بموسكو بعد وصولهم من طوكيو
استقبلت جموع غفيرة في الساحة الحمراء وسط موسكو اليوم الاثنين الرياضيين الروس المتوجين في الألعاب الأولمبية الصيفية التي استضافتها طوكيو بالفترة بين 23 يوليو الماضي و8 أغسطس الجاري.
وفور وصول الطائرة التي أقلت البعثة الروسية من طوكيو إلى مطار فنوكوفو في موسكو، استقل الرياضيون حافلتين مكشوفتي السقف جالتا بهم شوارع العاصمة الروسية باتجاه الساحة الحمراء وسط تشجيع وتصفيق أهالي العاصمة.
Наши ребята прилетели на Родину! С возвращением, родные! 🙌🏻🇷🇺— Чемпионат (@championat) August 9, 2021
📽 ОКР pic.twitter.com/3JuZg8VyFU
Время олимпийских историй. Дмитрий Занин пообщался с нашими спортсменами по пути на Красную площадь 🎤— Матч ТВ (@MatchTV) August 9, 2021
Как отмечали медали? Что делали в самолете? Какие планы на будущее?
Наш корреспондент всё выведал у призеров Токио 👇 pic.twitter.com/fQAB1ZjhF5
ولدى وصول الأبطال إلى قلب الساحة الحمراء صعدوا إلى المنصة التي تم تجهيزها خصيصا لاستقبالهم وسط حضور جماهيري غفير.
В Москве на Красной площади проходит чествование российских олимпийцевhttps://t.co/8bBSo5oL8Rpic.twitter.com/Au3J9RyGlx— РИА Новости Спорт (@rsportru) August 9, 2021
وقامت ماريا ليسيتسكيني صاحبة ذهبية الوثب العالي في الأولمبياد برفع العلم الروسي تزامنا مع غناء النشيد الوطني.
Российский гимн и флаг на Красной площади. Наша великолепная Маша Ласицкене подняла символ нашей страны в честь наших побед в Токио 😍— Матч ТВ (@MatchTV) August 9, 2021
Очень сильный момент. Как мы этого ждали 🇷🇺 pic.twitter.com/gXJisXh1jw
يذكر أن البعثة الروسية شاركت في أولمبياد طوكيو تحت راية اللجنة الأولمبية الروسية، نتيجة العقوبات على روسيا بعد قرار محكمة التحكيم الرياضية "كاس" في الـ17 من ديسمبر الماضي، بحرمان الرياضيين الروس من المنافسة في المسابقات الدولية الكبرى تحت العلم والنشيد الوطني الروسيين لمدة عامين من تاريخ إصدار القرار أي حتى 16 ديسمبر 2022، بدعوى "التلاعب في بيانات مختبر موسكو لمكافحة المنشطات".
وحققت روسيا المركز الخامس على جدول ترتيب ميداليات "طوكيو 2020" برصيد 71 ميدالية ملونة (20 ذهبية و28 فضية و23 برونزية).
المصدر: rsport.ria.ru