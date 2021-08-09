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تكريم الرياضيين الروس المتوجين بالأولمبياد في الساحة الحمراء بموسكو بعد وصولهم من طوكيو

الرياضة

تكريم الرياضيين الروس المتوجين بالأولمبياد في الساحة الحمراء بموسكو بعد وصولهم من طوكيو
Sputnik Алексей Куденко
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استقبلت جموع غفيرة في الساحة الحمراء وسط موسكو اليوم الاثنين الرياضيين الروس المتوجين في الألعاب الأولمبية الصيفية التي استضافتها طوكيو بالفترة بين 23 يوليو الماضي و8 أغسطس الجاري.

وفور وصول الطائرة التي أقلت البعثة الروسية من طوكيو إلى مطار فنوكوفو في موسكو، استقل الرياضيون حافلتين مكشوفتي السقف جالتا بهم شوارع العاصمة الروسية باتجاه الساحة الحمراء وسط تشجيع وتصفيق أهالي العاصمة.

ولدى وصول الأبطال إلى قلب الساحة الحمراء صعدوا إلى المنصة التي تم تجهيزها خصيصا لاستقبالهم وسط حضور جماهيري غفير.

وقامت ماريا ليسيتسكيني صاحبة ذهبية الوثب العالي في الأولمبياد برفع العلم الروسي تزامنا مع غناء النشيد الوطني.

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يذكر أن البعثة الروسية شاركت في أولمبياد طوكيو تحت راية اللجنة الأولمبية الروسية، نتيجة العقوبات على روسيا بعد قرار محكمة التحكيم الرياضية "كاس" في الـ17 من ديسمبر الماضي، بحرمان الرياضيين الروس من المنافسة في المسابقات الدولية الكبرى تحت العلم والنشيد الوطني الروسيين لمدة عامين من تاريخ إصدار القرار أي حتى 16 ديسمبر 2022، بدعوى "التلاعب في بيانات مختبر موسكو لمكافحة المنشطات".

وحققت روسيا المركز الخامس على جدول ترتيب ميداليات "طوكيو 2020" برصيد 71 ميدالية ملونة (20 ذهبية و28 فضية و23 برونزية).

المصدر: rsport.ria.ru

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