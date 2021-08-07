بوتين: أداء الرياضيين الروس يثبت تفاهة محاولات تسييس الرياضة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن أداء الرياضيين الروس في المسابقات الدولية، بما في ذلك الألعاب الأولمبية الحالية في طوكيو، يثبت أن جميع محاولات تسييس الرياضة تافهة وضارة.

وأضاف بوتين خلال اجتماع عقده، أمس الجمعة، في مدينة أوفا، عاصمة جمهورية باشكورستان الروسية: "أعتقد أنهم (رياضيينا) يبرهنون من خلال أدائهم بأفضل طريقة ممكنة أن جميع محاولات تسييس الرياضة تافهة، ولا معنى لها، بل وحتى ضارة. وبوجه عام لا معنى لها".

ويعتقد الرئيس الروسي، أن قرار هيئة التحكيم الرياضية "كاس"، بحظر استخدام العلم والنشيد الوطنيين الروسيين في المسابقات الرياضية الدولية له دلالة سياسية، مضيفا "لكن، من ناحية أخرى، هذا لا يؤثر على جودة أداء رياضيينا".

وأشار بشكل منفصل إلى غياب العلم الروسي عن دورة الألعاب الأولمبية الحالية في طوكيو قائلا "نعم ، كان من الأفضل لو كان موجودا.. على زي رياضيينا كما نرى شعار اللجنة الأولمبية الروسية ذات الألوان الثلاثة الروسية. وماذا في ذلك؟".

ويشارك الرياضيون الروس في أولمبياد طوكيو تحت راية اللجنة الأولمبية الروسية بدلا من علم بلادهم، نتيجة العقوبات التي فرضت بعد قرار محكمة التحكيم الرياضية "كاس" في 17 ديسمبر الماضي، بحرمان الرياضيين الروس من المنافسة في المسابقات الدولية الكبرى تحت العلم والنشيد الوطنيين الروسيين لمدة عامين من تاريخ إصدار القرار، أي حتى 16 ديسمبر 2022، بدعوى "التلاعب في بيانات مختبر موسكو لمكافحة المنشطات".

ويبدو أن هذا القرار لم يحبط ولم يثبط من عزيمة الرياضيين الروس، بل كان بمثابة حافز لهم في أولمبياد طوكيو، حيث حصدوا حتى الآن أكثر من 60 ميدالية ملونة.

المصدر: RT + تاس