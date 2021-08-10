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دجوكوفيتش يحسم أمر مشاركته في بطولة سينسناتي للتنس

الرياضة

دجوكوفيتش يحسم أمر مشاركته في بطولة سينسناتي للتنس
AFP VINCENZO PINTO
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انسحب المصنف الأول عالميا، نوفاك دجوكوفيتش، الاثنين، من بطولة سينسناتي للتنس التي تقام هذا الشهر.

وقال النجم الصربي إنه بحاجة لمزيد من الوقت لاستعادة لياقته في موسم حقق خلاله ثلاثة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى وشارك في أولمبياد طوكيو.

وكتب دجوكوفيتش في حسابه على "تويتر": "سأستغرق وقتا أطول قليلا للتعافي، بعد رحلة مرهقة بدنيا من بطولة أستراليا المفتوحة إلى طوكيو.

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وتابع:"للأسف هذا يعني أنني لن أكون مستعدا للمنافسة في سينسناتي هذا العام، لذا سأحول تركيزي إلى بطولة أمريكا المفتوحة وقضاء المزيد من الوقت مع عائلتي".

وأحرز دجوكوفيتش، الحاصل على 20 لقبا في البطولات الأربع الكبرى، لقبين في بطولة سينسناتي للأساتذة التي تقام على ملاعب صلبة في أوهايو.

وفاز دجوكوفيتش بثلاث بطولات كبرى هذا العام وكان يسعى لأن يصبح أول لاعب يجمع بين الألقاب الأربعة، بالإضافة للذهبية الأولمبية في عام ميلادي واحد.

لكن هذه الخطط انهارت بعد خسارته ذهبية التنس في الألعاب الأولمبية، بعد هزيمته أمام الألماني ألكسندر زفيريف في الدور قبل النهائي، ثم سقوطه أمام الإسباني بابلو كارينيو بوستا في مباراة الميدالية البرونزية.

وتقام بطولة سينسناتي في الفترة من 14 إلى 22 أغسطس.

المصدر: "رويترز"

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