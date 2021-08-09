إضافة موراي للقرعة الرئيسية في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس بعد انسحاب فافرينكا

أعلن منظمو بطولة أمريكا المفتوحة لكرة المضرب اليوم الاثنين، مشاركة البطل السابق، البريطاني آندي موراي في القرعة الرئيسية للبطولة بعد انسحاب السويسري ستانيسلاس فافرينكا.

وخضع موراي لجراحتين في أعلى الساق في 2018 و2019، وغاب عن بطولة أستراليا المفتوحة مطلع العام الجاري بعد إصابته بكوفيد-19.

2016 champion Stan Wawrinka will miss the US Open while recovering from foot surgery.



2012 champion @andy_murray takes his place in the main draw. — US Open Tennis (@usopen) August 9, 2021

كما فضل عدم المنافسة في فرنسا المفتوحة.

وبلغ موراي البالغ 34 عاما الدور الثالث في ويمبلدون لكنه انسحب من فردي الرجال في ألعاب طوكيو بناء على نصيحة الأطباء لتتبخر آماله في الفوز بالذهبية الأولمبية الثالثة على التوالي.

وانسحب فافرينكا، الذي فاز بآخر لقب من ألقابه الثلاثة الكبرى في مسيرته في أمريكا المفتوحة عام 2016، من البطولة لعدم تعافيه تماما من جراحة في القدم.

ومن المقرر أن تقام بطولة أمريكا المفتوحة في الفترة بين 30 أغسطس الجاري و12 سبتمبر المقبل .

المصدر: رويترز