ليفربول يقسو على أوساسونا وديا بثلاثية (فيديو)

تغلب ليفربول الإنجليزي على ضيفه أوساسونا الإسباني بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين استعداد لانطلاق الموسم الكروي الجديد.

وتقدم ليفربول بالنتيجة في الدقيقة الـ14، عندما سدد نجمه الياباني تاكومي مينامينو كرة قوية بيسراه من داخل منطقة الجزاء لترتطم بمدافع أوساسونا خيسوس بلانكو وتغير اتجاهها لتغالط الحارس وتعانق الشباك.

مينامينو يحرز الهدف الأول لفريق ليفربول داخل شباك أوساسونا في الدقيقة 14 💥🔥

تابعوا المباراة على #ONTime_Sports 3 pic.twitter.com/kxq1ngjRFs — OnTime Sports (@ONTimeSports) August 9, 2021

وأضاف النجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو هدفين لليفربول في الدقيقتين 21 و41، لينتهي الشوط الأول بثلاثية نظيفة للريدز.

فيرمينو يحرز الهدف الثاني لفريق ليفربول داخل شباك أوساسونا في الدقيقة 21💥🔥

تابعوا المباراة على #ONTime_Sports 3 pic.twitter.com/BaVBzI9Wgq — OnTime Sports (@ONTimeSports) August 9, 2021

من أسست ولا أروع🤩.. فيرمينو يحرز الهدف الثالث لفريق ليفربول داخل شباك أوساسونا في الدقيقة 41💣🔥



ليفربول 3 - 0 أوساسونا

تابعوا المباراة على #ONTime_Sports 3 pic.twitter.com/if9aEKtlv5 — OnTime Sports (@ONTimeSports) August 9, 2021

وقلص أوساسونا النتيجة في الدقيقة الـ70 عن طريق نجمه إنريكي غارسيا "كيكي".

من رأسية صاروخية🚀.. "كيكي جارسيا" يحرز الهدف الأول لفريق أوساسونا داخل شباك ليفربول في الدقيقة 70💣🔥



ليفربول 3 - 1 أوساسونا

تابعوا المباراة على #ONTime_Sports 3 pic.twitter.com/Uc9TVr1XEW — OnTime Sports (@ONTimeSports) August 9, 2021

يذكر أن الدولي المصري محمد صلاح نجم "الريدز" غاب عن المباراة بعد أن فضل المدرب يورغن كلوب إراحته.

المصدر: RT