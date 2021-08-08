 
مباشر

شاهد.. برشلونة يكتسح فريق رونالدو في غياب ميسي

الرياضة

شاهد.. برشلونة يكتسح فريق رونالدو في غياب ميسي
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r0eg

توج فريق برشلونة بلقب بطولة كأس خوان غامبر الودية لكرة القدم، على حساب ضيفه يوفنتوس، بفوزه عليه (3-0) في المباراة التي جمعتهما يوم الأحد، على ملعب "كامب نو".

ووقع على ثلاثية الفريق الكتالوني كل من، المهاجم الهولندي ممفيس ديباي، والمهاجم الدنماركي مارتن برايثوايت، ولاعب خط الوسط الإسباني الشاب ريكي بويج في الدقائق (3، 67، و90) على الترتيب.

إقرأ المزيد
شبكة
شبكة "سكاي سبورتس": باريس سان جيرمان يقدم عرضا رسميا لميسي

ويبدأ فريق برشلونة سنويا الموسم الجديد بخوض مباراة ودية على كأس خوان غامبر.

وكان عشاق كرة القدم ينتظرون بفارغ الصبر هذه المباراة، لمشاهدة النجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي وجها لوجه، في "كلاسيكو" جديد.

ولكن الأماني لم تتحقق، فقد شاء القدر أن يعود رونالدو إلى ملعب "كامب نو" في الوقت الذي غادره ميسي، حيث أعلن برشلونة رسميا يوم الخميس الماضي رحيل قائده الأرجنتيني عن صفوفه بسبب مشاكل مالية، ويبدو أن "البرغوث" الآن في طريقه إلى الانضمام إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.

المصدر: RT 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا