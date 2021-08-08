شاهد.. برشلونة يكتسح فريق رونالدو في غياب ميسي

توج فريق برشلونة بلقب بطولة كأس خوان غامبر الودية لكرة القدم، على حساب ضيفه يوفنتوس، بفوزه عليه (3-0) في المباراة التي جمعتهما يوم الأحد، على ملعب "كامب نو".

ووقع على ثلاثية الفريق الكتالوني كل من، المهاجم الهولندي ممفيس ديباي، والمهاجم الدنماركي مارتن برايثوايت، ولاعب خط الوسط الإسباني الشاب ريكي بويج في الدقائق (3، 67، و90) على الترتيب.

ممفيس ديباي سجل هدف برشلونة الأول في شباك يوفنتوس بهذه الطريقة 😎👇pic.twitter.com/7Ydki2SrP8 — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 8, 2021

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ويبدأ فريق برشلونة سنويا الموسم الجديد بخوض مباراة ودية على كأس خوان غامبر.

وكان عشاق كرة القدم ينتظرون بفارغ الصبر هذه المباراة، لمشاهدة النجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي وجها لوجه، في "كلاسيكو" جديد.

ولكن الأماني لم تتحقق، فقد شاء القدر أن يعود رونالدو إلى ملعب "كامب نو" في الوقت الذي غادره ميسي، حيث أعلن برشلونة رسميا يوم الخميس الماضي رحيل قائده الأرجنتيني عن صفوفه بسبب مشاكل مالية، ويبدو أن "البرغوث" الآن في طريقه إلى الانضمام إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.

المصدر: RT