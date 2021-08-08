اعتاد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، منذ أن استحوذت مؤسسة قطر للاستثمارات الرياضية على أغلبية أسهمه في العام 2011، على التعاقد مع لاعبين كبار في سوق الانتقالات في كل عام.

وهو صاحب أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم التي شملت ضم البرازيلي نيمار من نادي برشلونة في العام 2017، مقابل 222 مليون يورو.

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ولم يختلف حال سان جيرمان في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، لكن استراتيجيته تغيرت نوعا ما، حيث واصل الفريق إبرام صفقات من العيار الثقيل، ولكن دون دفع أموال طائلة، من خلال التعاقد مجانا مع نجوم كبار انتهت عقودهم مع أنديتهم.

وأبرم سان جيرمان ثلاث صفقات مجانية هذا الموسم، بضم كل من الهولندي جورجينيو فينالدوم، من ليفربول، والإسباني سيرخيو راموس، من ريال مدريد، والإيطالي جيانلويجي دوناروما، من ميلان.

وتتفق غالبية الصحف الفرنسية على أن نادي باريس سان جيرمان في طريقه لحسم صفقة التعاقد مجانا أيضا مع الأرجنتيني، ليونيل ميسي، بعدما فضله نجم برشلونة السابق على بقية الخيارات المتاحة أمامه.

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وإذا نجح سان جيرمان في حسم صفقة ميسي خلال الأيام المقبلة، فقد يصف عشاق "بي إس جي" ومحبو كرة القدم عموما، الميركاتو الصيفي الحالي لسان جيرمان، بـ"البلاش الأكبر في التاريخ"، في إشارة لتعاقد الفريق مع نجوم كبار مجانا، أي لم يتم الدفع لنواديهم، لأن عقودهم قد انتهت مع هذه النوادي.

وقد يصبح هذا الميركاتو أيضا، الأفضل وربما الأنجح، في تاريخ النادي الباريسي وكرة القدم عموما، بالنظر لقيمة ونجومية اللاعبين الذين نجح فريق العاصمة الفرنسية في استقطابهم دون دفع يورو واحد لنواديهم السابقة.

المصدر:RT