أول تعليق للسعودي حامدي بعد خسارته الذهبية الأولمبية بسبب "العنف" ضد الإيراني كنجزاده

أكد لاعب المنتخب السعودي للكاراتيه، طارق حامدي، أنه سعيد بحصوله على الميدالية الفضية، لدورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020" على الرغم من أنه لا يوافق قرار الحكم.

وطرد الحكم التركي، حامدي بسبب "اللعب العنيف"، لركله وجه منافسه الإيراني سجاد كنجزاده، في النزال الذي جمعهما اليوم السبت، ضمن منافسات الكاراتيه للرجال لفئة وزن 75 كغم "كومتيه".

واكتفى حامدي بالميدالية الفضية، بالرغم من أنه كان متقدما بنتيجة (4-1) قبل دقيقتين من نهاية النزال.

وقال حامدي في تصريحات صحفية: "إذا سألت هل أنا موافق على القرار، سأجيب بالتأكيد لا، لأنني أرغب بالفوز بالميدالية الذهبية".

وتابع: "لكنني راض عن المستوى الذي قدمته، وليس لدي أي اعتراض، وأقبل قرار الحكام، أعتقد أنني قدمت أداء جيدا في الأولمبياد".

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من جهة أخرى، قال اللاعب الإيراني سجاد: "يؤسفني أن تنتهي المباراة بهذا الشكل".

وأظهر اللاعب حامدي ومنافسه الإيراني سجاد، صورة جميلة على منصة التتويج، وذلك بعدما أمسك سجاد بيد حامدي، مهنئا إياه بالمستوى المميز الذي قدمه.

ومنح طارق حامدي (23 عاما) الميدالية الأولى للسعودية في أولمبياد طوكيو 2020، والثانية في تاريخ مشاركاتها الأولمبية، بعد فضية العداء هادي صوعان في سباق 400 متر حواجز خلال أولمبياد سيدني 2000 في أستراليا.

المصدر: وكالات