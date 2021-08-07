مصر تضمن ميدالية خامسة في أولمبياد طوكيو

ضمنت لاعبة الكاراتيه المصرية، فريال أشرف عبد العزيز، ميدالية خامسة لبلادها في أولمبياد طوكيو الحالي، بعد تأهلها إلى نصف نهائي وزن +63 كيلوغراما، اليوم السبت.

وحققت فريال (22 عاما)، فوزين وتعادلا وخسارة في دور المجموعتين، حيث تغلبت على الصينية لي غونغ 4-0، ثم السويسرية إيلينا كويرتشي بأفضلية النقاط المبكرة "سنشو" (3-3)، وفي النزال الثالث تقدمت على الإيرانية حميد عباس علي 6-3، قبل أن تخسر 7-9.

وضمنت فريال بطاقة نصف النهائي بتعادلها مع الجزائرية لمياء معطوب 0-0.

وستكون الميدالية التي ستتحصل عليها فريال، الخامسة لمصر في الألعاب الحالية، بعد برونزيات سيف عيسى في وزن -80 كيلوغراما، وهداية ملاك في وزن -57 كيلوغراما في التايكواندو، ومحمد السيد إبراهيم "كيشو" في المصارعة الرومانية لوزن 67 كلغ، وجيانا فاروق لطفي في وزن -61 كلغ في الكاراتيه.

يذكر أن فريال، حلت سابعة في بطولة العالم 2018، وتوجت بطلة العالم للناشئات 2019 لوزن -68 كيلوغراما، وبطلة إفريقيا 2020.

المصدر: أ ف ب