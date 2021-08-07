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ميسي يرفض مقترحا لنيمار في باريس سان جيرمان

الرياضة

ميسي يرفض مقترحا لنيمار في باريس سان جيرمان
Reuters
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اتفقت الصحف الفرنسية على أن باريس سان جيرمان في طريقه لحسم صفقة التعاقد مع النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، بعدما فضله نجم برشلونة السابق على بقية الخيارات المتاحة أمامه.

وكشفت شبكة "RMC"، أن نجم باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار، يحلم بلم الشمل مجددا مع ميسي، الذي تزامل معه في برشلونة بين العامين 2013 و2017، لدرجة أنه قام بعرض القميص رقم 10 الذي يرتديه في باريس على "البرغوث" لإقناعه بالانتقال إلى ملعب حديقة الأمراء.

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وكانت المفاجأة أن ميسي، وجه الشكر لنيمار على هذه اللفتة الطيبة، ولكنه رفض أن يأخذ القميص رقم 10 منه.

ورجحت بعض التقارير أن يرتدي ميسي، القميص رقم 19 حال انتقاله إلى سان جيرمان.

وكان برشلونة، أعلن الخميس الماضي، نهاية حقبة ميسي في ملعب "كامب نو"، على إثر الأزمة الاقتصادية الحادة التي حالت دون إتمام تجديد عقد النجم الأرجنتيني.

المصدر: goal.com

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