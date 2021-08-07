قطر تنال ميدالية جديدة في أولمبياد طوكيو

أحرز الثنائي القطري شريف يونس، وأحمد تيجان، ميدالية برونزية في مسابقة الكرة الطائرة الشاطئية، اليوم السبت، في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو.

وتغلب يونس وتيجان على الثنائي اللاتفي مارتينس بلافينس، وإدغارس توكس 21-12، و21-18، في 41 دقيقة.

وهذه الميدالية الثالثة لقطر في طوكيو بعد ذهبيتي الرباع فارس حسونة، ومعتز برشم في الوثب العالي.

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وكان الثنائي القطري، المصنف أولا عالميا، تصدر مجموعته في الدور الأول بالعلامة الكاملة، بثلاثة انتصارات، قبل أن يقصي الأمريكيين فيليب داوههاوسر، ونيكولاس لوسينا من الدور الـ16، والإيطاليين باولو نيكولاي، ودانييلي لوبو من ربع النهائي.

ولكن مساعي الثنائي القطري لحصد الذهبية، توقفت في نصف النهائي، بخسارته أمام الثنائي الروسي المؤلف من فياتشيسلاف كراسيلينكوف، وأليغ ستويانوفسكي، بمجموعتين دون رد 19-21، 17-21.

وهذا الأولمبياد هو الأول لتيجان، في حين شارك يونس في أولمبياد "ريو 2016" مع زميله السابق جيفيرسون بيريرا، عندما أصبحا أول فريق قطري يشارك في الكرة الشاطئية في تاريخ الألعاب الأولمبية، وخرجا من الدور الـ16.

المصدر: أ ف ب