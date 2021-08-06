حبيب نورمحمدوف يكشف عن المقاتل الذي يمتلك "أقوى ضربة"

كشف بطل اتحاد "UFC" للفنون القتالية المختلطة "MMA" المعتزل، الروسي حبيب نورمحمدوف، أن "أقوى ضربة" واجهها خلال مسيرته الاحترافية كانت من المقاتل الأمريكي جاستن غايتجي.

ونقل موقع "BJPenn" عن حبيب قوله: "جاستن غايتجي يضرب مثل الشاحنة. لم يستطع أحد أن يوجه لي ضربات قوية أكثر مما فعل هو. ركلاته، واللكمات، الخاطفة اليسرى واليمنى (Hook)، واللكمة الصاعدة (Uppercut). في الواقع، جعلته يضربني. عندما صعدت إلى القفص لمواجهته، كانت لدي خطة التالية: يجب أن أجره إلى العمق. للقيام بذلك، عليك أن تنهكه في وضعية القتال واقفا، قبل تحويل الصراع على الأرض، ومن ثم الانقضاض عليه".

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يذكر أن حبيب نورمحمدوف تغلب على الأمريكي جاستن غايتجي في النزال الذي جمعهما يوم السبت 14 أكتوبر 2020، بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، ضمن دورة "UFC 254"، وفاجأ عالم الفنون القتالية المختلطة بإعلانه الاعتزال، مبررا الأمر بفقدانه والده ومدربه عبد المناف نورمحمدوف، الذي توفي في الـ3 من يوليو 2020، متأثرا بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا المستجد، ورغبته بقضاء وقت أطول مع والدته، وذلك بعد تحقيقه 29 انتصارا خلال مسيرته الاحترافية، من دون أن يتعرض لأي هزيمة.

المصدر: وكالات