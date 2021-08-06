مباشرة بعد إعلان رحيله.. برشلونة يتخذ خطوة "مؤلمة" في حق ميسي

اتخذ نادي برشلونة، خطوة جديدة أعقبت إعلانه عن رحيل الأسطورة الأرجنتيني، ليونيل ميسي، نهائيا عن ملعب "كامب نو"، أمس الخميس.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن "البارسا"، قام بإزالة صورة النجم الأرجنتيني من موقعه الرسمي على الإنترنت بعد ساعة واحدة من إعلانه رحيل "البرغوث".

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ومع ذلك، فإن قميص ميسي لا يزال متاحا داخل متاجر النادي الرسمية حتى الآن، لكن من الصعب التنبؤ بمدة استمرار عملية بيعه خلال الفترة المقبلة.

وكان عقد ميسي مع برشلونة انتهى في الـ30 من يونيو الماضي، إلا أن اسمه ظل ضمن قائمة لاعبي الفريق بالموقع الإلكتروني حتى إعلان رحيله أمس.

ولم يتحدث ميسي حتى الآن عن مستقبله ووجهته المقبلة، بعد إعلان فشل صفقة تجديد عقده مع برشلونة بسبب "عقبات اقتصادية وهيكلية"، لكن وسائل إعلام إسبانية ترجح بنسبة كبيرة أن ينتقل "البرغوث" إلى باريس سان جيرمان.

المصدر: وكالات