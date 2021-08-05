"موندو ديبورتيفو": لا خطط لميسي حاليا لإبداء أي رد فعل.. يريد استيعاب الصدمة

أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، يوم الخميس، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، القائد السابق للفريق الكتالوني، دخل في حالة من الصدمة نظرا لعدم قدرته على الاستمرار مع "البلوغرانا".

وفاجأ برشلونة الوسط الرياضي، مساء يوم الخميس، بالإعلان في بيان رسمي أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لن يستمر مع النادي الكتالوني بسبب عقبات اقتصادية وهيكلية في مفاوضات التجديد.

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وقالت "موندو ديبورتيفو" في تقرير لها، إن ميسي بعد تأكيد وإعلان رحيله عن برشلونة، يريد استيعاب هذا السيناريو الجديد قبل الإدلاء بأي تصريح علني.

وأضاف التقرير أن ميسي في حالة من الصدمة، وفي الوقت الحالي، ليس لديه أي خطط لإبداء أي رد فعل، موضحة أن "البرغوث" لا يريد المغادرة قبل أن يقول وداعا للجماهير الكتالونية، لكنه يريد أن يمر بعض الوقت لاستيعاب الأمر.

وكان ميسي (34 عاما) قد توصل لاتفاق مع برشلونة حول تجديد عقده، وكان من المفترض أن يوقع على عقده الجديد يوم الخميس، ولكن مشاكل مالية حالت دون ذلك.

المصدر: وكالات