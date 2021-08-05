شاهد.. هدف "برونزي" من ركلة ركنية مباشرة بأولمبياد طوكيو

أحرز المنتخب الأمريكي الميدالية البرونزية في مسابقة كرة القدم للسيدات، ضمن دورة الألعاب الأولمبية الصيفية "طوكيو 2020" على حساب نظيره الأسترالي بفوزه عليه بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

وأحرزت النجمة الأمريكية المخضرمة ميغان رابينو (36 عاما) هدفين لمنتخب بلادها في الدقيقتين (8 و21)، الأول بتسديدة رائعة من ضربة ركنية مباشرة.

У нас тут лучший гол Олимпиады. Прямым ударом с углового. Это надо видеть 🤯🤯🤯



Всё случилось в матче за третье место между австралийками и американками. Игра еще идет, а девушки уже наколотили шесть мячей. Но вот этот от Меган Рапино – просто 🔥 pic.twitter.com/WhlSrl56kc — Матч ТВ (@MatchTV) August 5, 2021

وتكفلت مواطنتها المخضرمة كارلي لويد (39 عاما) بتسجيل الهدفين الآخرين لمنتخب "العم سام" في الدقيقتين (45 و51).

بينما حملت ثلاثية "الكنغر" الأسترالي توقيع كل من اللاعبات، سامانثا كير، وكايتلين فورد، وإيميلي جيلينك، في الدقائق (17، 54، 90) على الترتيب، زمن اللقاء الذي أقيم على استاد "كاشيما سوكر" في مدينة كاشيما اليابانية.

وسيلتقي المنتخبان السويدي والكندي غدا الجمعة، في المباراة النهائية على الميدالية الذهبية لمسابقة كرة القدم للسيدات، ضمن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقامة حاليا في العاصمة اليابانية.

المصدر: وكالات