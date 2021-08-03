حصيلة ميداليات أولمبياد "طوكيو 2020" بعد منافسات يوم الثلاثاء

دخلت البولندية آنيتا فلودارتشيك يوم الثلاثاء (اليوم الحادي عشر) من منافسات أولمبياد طوكيو 2020، التاريخ كأول رياضية تفوز بثلاث ميداليات ذهبية أولمبية في نهائي مسابقات رمي المطرقة.

واحتلت النجمة البولندية، الفائزة بذهبيتي أولمبياد لندن 2012 وأولمبياد "ريو 2016"، المركز الأول برمية بلغت مسافتها (78.48) متر، تاركة الميدالية الفضية للصينية وانغ تشينغ، التي وصلت رميتها في محاولتها الأخيرة إلى مسافة (77.03) متر، بينما ذهبت الميدالية البرونزية إلى البولندية الأخرى مالوينا كوبرون، التي سجلت مسافة (75.49) متر.

إقرأ المزيد

ومنحت آنيتا فلودارتشيك (35 عاما) بطلة العالم 4 مرات وبطلة أوروبا عدة مرات، بذلك الميدالية الذهبية الثانية لبولندا حتى الآن في هذه الدورة، إضافة إلى ميداليتين فضيتين وبرونزيتين أيضا.

كما فرض النجم السويدي أرماند دوبلانتيس نفسه واحدا من أبرز نجوم منافسات اليوم الحادي عشر لمنافسات أولمبياد 2020، المقامة حاليا في العاصمة اليابانية طوكيو، بفوز بالميدالية الذهبية لمسابقة القفز بالزانة للرجال.

واجتاز أرماند دوبلانتيس العارضة وهي على ارتفاع (6.02 متر) في محاولته الثانية، تاركا الميدالية الفضية للأمريكي كريستوفر نيلسن الذي اكتفى باجتياز حاجز (5.97 متر).

إقرأ المزيد

أما الميدالية البرونزية فقد كانت من نصيب البرازيلي تياغو براز الذي اجتاز العارضة وهي على علو 5.87 متر.

وأهدى أرماند دوبلانتيس (21 عاما) صاحب الرقم القياسي العالمي، الميدالية الذهبية الثانية للسويد في هذه الألعاب، بعد ذهبية مواطنه بطل العالم دانييل ستول (28 عاما) الذي منح بلاده الميدالية الذهبية الأولى، يوم السبت، بفوز بالمركز الأول في منافسات رمي القرص للرجال، برقم قدره (68.90) متر.

وتألق العداء النرويجي كارستن فارهولم الذي حقق إنجازا كبيرا، بتتويجه بالذهبية الأولمبية في سباق 400 متر حواجز، بزمن قدره (45.94 ثانية) محطما رقمه القياسي العالمي السابق بفارق يقارب الثانية الكاملة سجله في الشهر الماضي وهو (46.70) ثانية.

إقرأ المزيد

وتفوق النجم النرويجي على العداء الأمريكي راي بنجامين الذي اكتفى بالميدالية الفضية، بعد أن حل ثانيا بزمن قدره (46.17) ثانية.

ومن أبرز نجوم اليوم العاشر أيضا، الروسي موسى يفلوييف الذي توج بالميدالية الذهبية للمصارعة الرومانية في فئة وزن ما دون 97 كلغ، بفوزه على الأرمني أرتور ألكسانيان، بنتيجة (5-1) في النزال النهائي.

وتتربع الصين على عرش صدارة الترتيب العام برصيد 69 ميدالية (32 ذهبية، 21 فضية، 16 برونزية).

وتحتل الولايات المتحدة الأمريكية المركز الثاني برصيد 73 ميدالية (24 ذهبية و28 فضية و21 برونزية)، وتليهما اليابان في المركز الثالث برصيد 36 ميدالية (19 ذهبية و6 فضية و11 برونزية).

وتشغل أستراليا المركز الرابع برصيد 33 ميدالية أيضا (14 ذهبية و4 فضية و15 برونزية)، ومن ثم روسيا في المركز الخامس برصيد 52 ميدالية (13 ذهبية و21 فضية و18 برونزية).

وفي ما يلي الترتيب العام لأولمبياد "طوكيو 2020"، بعد منافسات يوم الثلاثاء 3 أغسطس 2021:

بينما غاب العرب عن حصد الميداليات في اليوم الحادي عشر من منافسات أولمبياد طوكيو 2020، لتبقى حصيلة ميداليات الدول العربية على حالها، كالتالي:

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

1 - قطر: ميداليتان ذهبيتان

2- تونس: ذهبية وفضية

3- المغرب - ذهبية

4- الأردن: فضية

5- مصر: برونزيتين

6- الكويت: برونزية.

المصدر: RT