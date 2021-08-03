ملك المغرب يبعث برقية تهنئة للعداء البقالي بعد تتويجه في أولمبياد طوكيو

انهالت الإشادات على العداء المغربي سفيان البقالي، بعد منحه بلاده أول ذهبية في الألعاب الأولمبية منذ 2004، بتتويجه في سباق 3 آلاف متر موانع، أمس الاثنين في طوكيو.

وبعث ملك المغرب محمد السادس، برقية تهنئة إلى البقالي قائلا "نشيد بهذا التتويج العالمي المستحق، والذي رفعت به راية المغرب خفاقة في هذه التظاهرة الدولية المرموقة، لنرجو لك موصول التوفيق والتألق في مسيرتك الرياضية الحافلة، مشمولا بسابغ عطفنا وسامي رضانا".

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ومن جهته كتب النجم السابق وحامل الرقم القياسي العالمي لسباق 1500 متر، المغربي هشام الكروج في حسابه على "فيسبوك": "برافو سفيان هنيئا لك وللمغرب".

أما بطلة العالم مرتين في 400 متر حواجز في 1997 و2001 نزهة بدوان فهنأت مواطنتها قائلة: "هنيئا للعداء سفيان البقالي ومدربه.. فرحة للغاية من أجل بلدي".

وكان البقالي يأمل في أولمبياد طوكيو، بالسير على خطى الكروج المتوج في أولمبياد أثينا 2004 بذهبيتي 1500 و5 آلاف متر، من خلال حصده ذهبيتي 3 آلاف متر موانع و1500 متر، بيد أن صاحب الـ25 عاما لم يوفق في إنهاء تصفيات سباق 1500 متر، التي جرت صباح اليوم الثلاثاء، نتيجة تعرضه للإرهاق بعد ليلة تتويجه.

المصدر: وكالات