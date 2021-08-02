المغربي سفيان البقالي يحصد ذهبية سباق 3000 متر موانع (فيديو)

منح العداء المغربي سفيان البقالي أول ميدالية ذهبية لبلاده والرابعة للعرب في دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا في طوكيو، بعد فوزه بسباق 3000 مثر موانع اليوم الاثنين.

وقطع العداء المغربي مسافة السباق، بزمن قدره 08:08:90 دقيقة، متبوعا بالإثيوبي غيرما بتوقيت 08:10:38 دقيقة، ثم الكيني كيغن بتوقيت 08:11:45 دقيقة.

اللفة الاخيرة من السباق الـ 3000 متر فوز سفيان البقالي بالمدالية الذهبية 😍😍😍😍😍😍😍🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Via:@Chouaibelbajipic.twitter.com/jr8EIlsjmi — كريستيان ديل اوركو - Cristian Dell'Orco (@CristianOrco) August 2, 2021

ومنح البقالي البالغ عمره 25 عاما، بذلك الميدالية الذهبية الأولى لبلده في طوكيو، والأولى في الألعاب الأولمبية منذ 2004.

كما أن هذه الميدالية هي الرابعة للعرب في أولمبياد طوكيو، بعد ذهبية الرباع القطري فارس إبراهيم في منافسات رفع الأثقال، وذهبية مواطنه عيسى برشم في والوثب العالي، وذهبية التونسي أحمد حفناوي في السباحة.

المصدر: RT