تعرف على قيمة الجائزة المالية التي سينالها البقالي بعد فوزه بذهبية أولمبياد طوكيو

ضمن البطل المغربي الأولمبي سفيان البقالي جائزة مالية مهمة بعد حصوله على الميدالية الذهبية في سباق 3000 م موانع يوم الاثنين، ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية "طوكيو 2020".

وسينال البقالي جائزة مالية بقيمة 230 ألف دولار، من اللجنة الأولمبية الدولية مقابل حصوله على الميدالية الذهبية.

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وكانت اللجنة الأوليمبية المغربية قد حددت سلم المكافآت والمنح للمشاركين قبل السفر إلى أولمبياد طوكيو، ورصدت لكل بطل يتوج بالذهب هذه الجائزة المالية أيضا، على أن ينال صاحب الفضية 120 ألف دولار، بينما حددت مبلغ 60 ألف دولار لأصحاب الميدالية البرونزية.

وبإمكان سفيان البقالي أن ينال جائزة أخرى لو حالفه الحظ في اعتلاء منصة التتويج في سباق 1500 متر، الذي قرر المشاركة فيه لتعزيز فرص وحظوظ المغرب في التتويج وإضافة المزيد من الميداليات لرصيده في هذه الدورة.

المصدر: وكالات