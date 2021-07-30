القطري برشم مستعد للقفز لأعلى مدى

تأهل النجم القطري معتز برشم إلى الدور النهائي لمسابقة القفز العالي، ضمن فعاليات دورة اللعاب الأولمبية الصيفية، المقامة حاليا في العاصمة اليابانية طوكيو.

وحقق برشم ثلاث محاولات ناجحة دون أي إخفاق، حيث اجتاز العارضة وهي على علو (2.21) م، ومن ثم تخطى حاجز (2.25م)، قبل أن يقفز إلى علو (2.28م) م، ودخل النجم القطري ضمن قائمة من 13 رياضيا حققوا هذا الرقم وبلغوا الدور النهائي للوثب العالي.

وستقام منافسات الدور النهائي للقفوز العالي يوم السبت المقبل، وستبدأ بارتفاع (2.19 م).

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وقال برشم الذي قرر المشاركة في أقل عدد من البطولات منذ عام 2019: "أحاول تفادي الإصابات. قبل عدة أعوام كنت أتعرض للإصابة ولم يكن الأمر ممتعا. ولذلك أحاول أن أتعامل مع الأمر بذكاء. المزيد من التدريبات والقليل من البطولات".

وعن جاهزيته لحصد اللقب على غرار مونديال الدوحة 2019: "أنتظر هذه اللحظة منذ خمس سنوات. إنها الميدالية التي أريدها وسأفعل كل ما يلزم لتحقيقها. أنا مستعد للقفز لأعلى مدى من أجل الفوز".

ويبحث برشم (30 عاما) عن الميدالية الذهبية الأولمبية، بعد أن فرض نفسه الأفضل في العالم في السنوات الأخيرة، فقد توج بذهبيتي بطولة العالم عامي (2017 و2019) في حين حصد برونزية أولمبياد لندن 2012، وفضية أولمبياد "ريو 2016" في البرازيل.

المصدر: وكالات