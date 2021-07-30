 
مباشر

السوري غزال يودع أولمبياد "طوكيو 2020"

الرياضة

السوري غزال يودع أولمبياد
Reuters /Fabrizio Bensch
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qxx3

خرج السوري مجد الدين غزال من مسابقة منافسات الوثب العالي ضمن منافسات ألعاب القوى، وذلك في إطار فعاليات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقامة حاليا في العاصمة اليابانية طوكيو.

وأخفق غزال في تجاوز ارتفاع (2.25 م)، واكتفى بارتفاع (2.21) ليودع منافسات ألعاب القوى التي بدأت صباح اليوم الجمعة.

إقرأ المزيد
أبرز مواجهات الرياضيين العرب اليوم الجمعة في أولمبياد طوكيو بينها
أبرز مواجهات الرياضيين العرب اليوم الجمعة في أولمبياد طوكيو بينها "موقعة" سعودية إسرائيلية
إقرأ المزيد
مواجهة السعودية تهاني القحطاني والإسرائيلية هيرشكو تنتهي بنتيجة ساحقة!
مواجهة السعودية تهاني القحطاني والإسرائيلية هيرشكو تنتهي بنتيجة ساحقة!

وكشف غزال قبل المنافسات أنه لم يستعد بشكل جيد بسبب أزمة كورونا، ولعدم مشاركته بأي دورات ودية أو رسمية خلال العامين الأخيرين.

ويشارك منتخب سوريا بستة لاعبين في "أولمبياد طوكيو 2020" وشهدت البطولة أيضا خروج اللاعبة هند ظاظا (أصغر لاعبة في الدورة) من منافسات كرة الطاولة، مبكرا، إضافة إلى خروج أيمن كلزية من منافسات السباحة، ومحمد ماسو في رياضة الترياتلون.

بينما سيشارك أحمد حمشو في منافسات الفروسية، ومعن أسعد في الملاكمة.

المصدر: وكالات 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا