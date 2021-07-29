رسميا.. إدارة الأهلي ترد على "البيان الثلاثي"

أصدر مجلس إدارة نادي الأهلي المصري لكرة القدم بيانا رسميا أكد فيه أنه لا يجوز للقناة أو المرخص له بإدارتها واستثمارها، الحديث باسم النادي أو الخروج عن سياساته.

وكانت قنوات "أون تايم سبورتس" والأهلي والزمالك قد أصدرت بيانا مشتركا يوم الخميس، انتقدت فيه ما وصفته بـ"محاولات مغرضة" لزيادة التعصب بين الناديين المصريين.

بيان هام مشترك بين قنوات ONTimeSports والأهلي والزمالك ..#ONTime_Sportspic.twitter.com/uD7Dtf0rqJ — OnTime Sports (@ONTimeSports) July 29, 2021

وفي ما يلي نص بيان نادي الأهلي:

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"مجلس إدارة الأهلي يؤكد على أن النادي هو المالك الوحيد لكامل قناة الأهلي، وفقا للقوانين الوطنية التي تنظم الشأن الإعلامي، ولا يجوز للقناة أو المرخص له بإدارتها واستثمارها الحديث باسم النادي أو الخروج عن سياساته.

وبناء عليه فإن ما جاء في البيان الثلاثي الذي تداولته وسائل الإعلام اليوم وتضمن اسم قناة الأهلي يتنافى تماما مع سياسات النادي الراسخة وملكيته الكاملة للقناة، لا سيما أن مجلس الإدارة بصدد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد البعض من مقدمي البرامج في القنوات المختلفة، الذين دأبوا على إثارة الفتنة والتجاوز في حق النادي الأهلي ومنتسبيه. خاصة أن هؤلاء المقدمين اعتادوا الكيل بمكيالين عبر الشاشات، في الوقت الذي يهاجمون فيه مسؤولي الأهلي الذين عادة ما تكون تصريحاتهم ردة فعل لتوضيح موقف النادي والحفاظ على حقوقه بالطرق المشروعة. في المقابل يتجاهلون التصريحات التي تثير الفتن وتحرض على الكراهية بين أبناء الوطن التي تصدر عن الأخرين".

🔴| مجلس الإدارة: قناة الأهلي مملوكة للنادي ولا يحق لها الخروج عن سياساته pic.twitter.com/TskPgd7IPs — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) July 29, 2021

المصدر: "twitter.com/AlAhly"