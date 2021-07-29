 
مباشر

رسميا.. إدارة الأهلي ترد على "البيان الثلاثي"

الرياضة

رسميا.. إدارة الأهلي ترد على
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qxu4

أصدر مجلس إدارة نادي الأهلي المصري لكرة القدم بيانا رسميا أكد فيه أنه لا يجوز للقناة أو المرخص له بإدارتها واستثمارها، الحديث باسم النادي أو الخروج عن سياساته.

وكانت قنوات "أون تايم سبورتس" والأهلي والزمالك قد أصدرت بيانا مشتركا يوم الخميس، انتقدت فيه ما وصفته بـ"محاولات مغرضة" لزيادة التعصب بين الناديين المصريين.

وفي ما يلي نص بيان نادي الأهلي:

إقرأ المزيد
الأهلي يشدد الخناق على الزمالك (فيديو)
الأهلي يشدد الخناق على الزمالك (فيديو)

"مجلس إدارة الأهلي يؤكد على أن النادي هو المالك الوحيد لكامل قناة الأهلي، وفقا للقوانين الوطنية التي تنظم الشأن الإعلامي، ولا يجوز للقناة أو المرخص له بإدارتها واستثمارها الحديث باسم النادي أو الخروج عن سياساته.

وبناء عليه فإن ما جاء في البيان الثلاثي الذي تداولته وسائل الإعلام اليوم وتضمن اسم قناة الأهلي يتنافى تماما مع سياسات النادي الراسخة وملكيته الكاملة للقناة، لا سيما أن مجلس الإدارة بصدد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد البعض من مقدمي البرامج في القنوات المختلفة، الذين دأبوا على إثارة الفتنة والتجاوز في حق النادي الأهلي ومنتسبيه. خاصة أن هؤلاء المقدمين اعتادوا الكيل بمكيالين عبر الشاشات، في الوقت الذي يهاجمون فيه مسؤولي الأهلي الذين عادة ما تكون تصريحاتهم ردة فعل لتوضيح موقف النادي والحفاظ على حقوقه بالطرق المشروعة. في المقابل يتجاهلون التصريحات التي تثير الفتن وتحرض على الكراهية بين أبناء الوطن التي تصدر عن الأخرين".

المصدر: "twitter.com/AlAhly"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا