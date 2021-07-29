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الأهلي يشدد الخناق على الزمالك (فيديو)

الرياضة

الأهلي يشدد الخناق على الزمالك (فيديو)
twitter/alahly
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تغلب نادي الأهلي على مضيفه أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الخميس، والمؤجلة من الجولة الـ17 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ووقع على ثلاثية الأهلي كل من المهاجمين، محمود كهربا ومحمد شريف، والزامبي والتر بواليا، في الدقائق (22، 66، و90) على الترتيب.

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بينما سجل لاعب خط الوسط النيجيري إيمانويل إيجيبتور هدف أسوان اليتيم، عند الدقيقة 85 من زمن اللقاء الذي أقيم على استاد بتروسبورت.

ورفع الأهلي رصيده بعد هذا الفوز إلى 58 نقطة حصدها من 26 مباراة، ويحتل المركز الثاني في جدول الترتيب مقلصا الفارق إلى ثلاث نقاط فقط بينه وبين المتصدر الزمالك، الذي لعب 27 مباراة.

في المقابل، يشغل أسوان المركز السادس عشر على سلم ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة.

المصدر: وكالات 

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