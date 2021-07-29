بعد إصابة حمزة رفيعة بفيروس كورونا.. فريق يوفنتوس يدخل الحجر الصحي

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي في بيان رسمي اليوم الخميس إصابة لاعب وسطه التونسي حمزة رفيعة بفيروس كورونا المستجد، ودخول أعضاء الفريق العزل الصحي.

وجاء في بيان "السيدة العجوز": "تطبيقا للبروتوكولات الصحية السارية، تم الكشف عن حالة إصابة إيجابية بكوفيد-19 للاعب حمزة رفيعة".

يُعلن نادي يوفنتوس عن إصابه لاعبه التونسي حمزة رفيعة بعدوى فيروس كورونا.



إن شاء لاباس حمزة، أنت أقوى من الكورونا. pic.twitter.com/RZPhhzEmCY — JuventusFC (@Juventusfcar) July 29, 2021

وأضاف البيان: "الفريق حاليا يخضع للعزل منذ اليوم الخميس. هذا الإجراء سيسمح لكل اللاعبين الذين سيظهرون نتائج سلبية لاختبار كورونا بممارسة مرانهم الطبيعي، إضافة لعدم السماح لهم بالاتصال بأشخاص من خارج المجموعة".

كاس ايطاليا | يوفنتوس 3 × 2 جنوى | هدف الثالث يوفنتوس 👏🏻👏🏻 HD



Via : @if24hd_pic.twitter.com/L71UNVbUOL — G O A L S F (@lariaraujofly) January 13, 2021

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وتدرج حمزة البالغ 22 عاما في الفئات العمرية لنادي يوفنتوس، قبل أن يستهل مبارياته مع الفريق الأول الموسم الماضي عندما دخل بديلا في المباراة التي جمعت فريقه مع جنوى ضمن ثمن نهائي كأس إيطاليا، وتألق بتسجيله هدف الفوز الحاسم (3-2) ليقود فريقه إلى ربع نهائي المسابقة، قبل أن يتابع يوفنتوس طريقه نحو معانقة اللقب بعد الفوز في النهائي بنتيجة 2-1 على أتلانتا.

المصدر: وكالات