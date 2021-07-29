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رسميا.. الإعلان عن موعد قرعة كأس أمم إفريقيا بمشاركة 7 منتخبات عربية للمرة الأولى في تاريخ البطولة

الرياضة

رسميا.. الإعلان عن موعد قرعة كأس أمم إفريقيا بمشاركة 7 منتخبات عربية للمرة الأولى في تاريخ البطولة
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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" في بيان رسمي اليوم الخميس، موعد قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية المقررة العام المقبل في الكاميرون.

وجاء في بيان "الكاف": "قرعة نهائيات النسخة 33 من بطولة كأس الأمم الإفريقية (الكاميرون 2021) ستقام يوم الثلاثاء 17 أغسطس 2021 في قاعة المؤتمرات في عاصمة الكاميرون ياوندي، في الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي (18:00 بتوقيت غرينتش)".

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تأجيل قرعة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم

وأضاف البيان:"تشهد القرعة حضور 24 دولة ستشارك في كأس الأمم الإفريقية العام المقبل في الكاميرون اعتبارا من 9  يناير 2022".

وأكد "الكاف" أنه سيعلن مزيدا من التفاصيل عن القرعة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكان من المفترض إقامة قرعة أمم إفريقيا يوم 25 يونيو الماضي، إلا أنه تم تأجيلها لعدم جاهزية الكاميرون "لأسباب لوجستية تتعلق بجائحة كوفيد-19".

وتأهل إلى نهائيات البطولة القارية 7 منتخبات عربية للمرة الأولى في التاريخ، هي: مصر والجزائر وتونس والمغرب والسودان وموريتانيا وجزر القمر.

المصدر: الاتحاد الإفريقي لكرة القدم

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