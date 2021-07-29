سان مارينو تصبح أصغر دولة تحرز ميدالية في تاريخ الأولمبياد

دخلت أليساندرا بيريلي من سان مارينو التاريخ بإحرازها اليوم الخميس أول ميدالية أولمبية في تاريخ بلادها، بعد تتويجها بالميدالية البرونزية في مسابقة الرماية ضمن أولمبياد طوكيو.

وحلت بيريلي في المركز الثالث بعد السلوفاكية زوزانا ريهاك ستيفيسيكوفا التي توجت بالميدالية الذهبية والأمريكية كايلي براونينغ التي أحرزت الميدالية الفضية.

Alessandra Perilli🇸🇲 has won #bronze in #Shooting - Women's Trap final at #Tokyo2020



This is the first #Olympics medal in history for San Marino!



With a population of around 34,000, #SMR is also the smallest country in history to win an @Olympics medal! #UnitedByEmotionpic.twitter.com/Sk56uSSyLB — #Tokyo2020 (@Tokyo2020) July 29, 2021

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وبفضل ميدالية بيريلي أصبحت سان مارينو أصغر دولة مساحة وسكانا (34 ألف نسمة) تحرز ميدالية في تاريخ الأولمبياد.

المصدر: olympics.com