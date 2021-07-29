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سان مارينو تصبح أصغر دولة تحرز ميدالية في تاريخ الأولمبياد

الرياضة

سان مارينو تصبح أصغر دولة تحرز ميدالية في تاريخ الأولمبياد
Reuters
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دخلت أليساندرا بيريلي من سان مارينو التاريخ بإحرازها اليوم الخميس أول ميدالية أولمبية في تاريخ بلادها، بعد تتويجها بالميدالية البرونزية في مسابقة الرماية ضمن أولمبياد طوكيو.

وحلت بيريلي في المركز الثالث بعد السلوفاكية زوزانا ريهاك ستيفيسيكوفا التي توجت بالميدالية الذهبية والأمريكية كايلي براونينغ التي أحرزت الميدالية الفضية.

سان مارينو تصبح أصغر دولة تحرز ميدالية في تاريخ الأولمبياد
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وبفضل ميدالية بيريلي أصبحت سان مارينو أصغر دولة مساحة وسكانا (34 ألف نسمة) تحرز ميدالية في تاريخ الأولمبياد.

المصدر: olympics.com

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