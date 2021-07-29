السباح الأمريكي دريسل يحطم الرقم الأولمبي في 100 متر حرة

حطم الأمريكي كايليب دريسل، الرقم الأولمبي وأحرز ذهبية سباق 100 متر سباحة حرة، اليوم الخميس، رافعا رصيده في أولمبياد طوكيو إلى ذهبيتين بعد تتويجه في التتابع أربع مرات 100 متر حرة.

وسجل دريسل البالغ 24 عاما، 47.02 ثانية، متفوقا بفارق ضئيل بلغ 6 بالمئة من الثانية عن حامل اللقب الأسترالي كايل تشالمرز، فيما حل الروسي كليمنت كوليسنيكوف ثالثا، بفارق 42 بالمئة من الثانية.

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وقال ابن فلوريدا المرشح ليكون النجم الأول للأولمبياد الحالي وهو يبكي بعدما تحدث مع عائلته وزوجته عبر الفيديو "كانت سنة صعبة للغاية، حقا صعبة. أنا سعيد جدا".

وينوي دريسل، خوض سباق 50 مترا سباحة حرة، وسباق 100 متر فراشة، بالإضافة إلى سباقين محتملين في التتابع على أمل إحراز ست ذهبيات في الألعاب الحالية.

ولم تكن موهبة دريسل قد تفجرت في أولمبياد ريو 2016، عندما أحرز ذهبيتين في التتابع، وحل سادسا في 100 متر سباحة حرة، لكنه هيمن على المسافات القصيرة للأحواض لاحقا محرزا 13 لقبا عالميا خصوصا في 50 و100 متر حرة.

المصدر: وكالات