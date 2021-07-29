أولمبياد طوكيو- سباحة.. سيدات الصين يحطمن الرقم العالمي في سباق التتابع

حققت سيدات الصين مفاجأة بتحطيمهن الرقم العالمي وإحراز ذهبية التتابع أربع مرات 200 متر سباحة حرة، اليوم الخميس، على حساب الولايات المتحدة وأستراليا.

وبعد انطلاقة قوية لأستراليا بقيادة النجمة أريارن تيتموس المتوجة بذهبيتي 200 متر حرة و400 متر حرة، عادت الصين وتصدرت السباق، فيما حاولت الأمريكية كايتي ليديكي تعويض تأخر زميلاتها وشنت هجوما قويا بمجهود لافت والأسرع بين المشاركات، لكنه لم يكن كافيا لكبح جماح الصينيات.

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وسجلت الصين 7:40.33 دقائق، بفارق 40 بالمئة من الثانية عن الولايات المتحدة، و96 بالمئة من الثانية عن أستراليا، علما بأن الفرق الثلاثة حطمت الرقم العالمي السابق الذي كان بحوزة أستراليا (7:41.50 دقائق) والمسجل في غوانغجو في 2019.

المصدر: أ ف ب