السباحة مكيون تحطم الرقم القياسي الأولمبي في سباق 100 متر حرة

حطمت الأسترالية إيما مكيون، الرقم القياسي الأولمبي في تصفيات سباق 100 متر حرة في منافسات السباحة للسيدات في أولمبياد طوكيو، اليوم الأربعاء، بعدما سجلت 52.13 ثانية.

وجاءت سيوبهان هوهي من هونغ كونغ، التي نالت فضية سباق 200 متر حرة في وقت سابق اليوم، في المركز الثاني في التصفيات، بزمن 52.70 ثانية، متفوقة على البريطانية آنا هوبكين، والأسترالية كيت كامبل.

وكسرت مكيون، الرقم الأولمبي السابق البالغ 52.62 ثانية، والذي كان بحوزة السويدية سارة شيوستروم.

وكان البريطاني لوك جرينبان، الأسرع في تصفيات 200 متر على الظهر للرجال، بزمن بلغ دقيقة واحدة و54.63 ثانية، متفوقا على الروسي يفغيني ريلوف، أحد المرشحين للذهب.

وكانت السباحة الجنوب إفريقية تاتيانا شونميكر، الحاصلة على فضية سباق 100 متر ظهرا، الأسرع في تصفيات 200 متر ظهرا، بزمن بلغ دقيقتين و19:16 ثانية، وجاءت الأمريكية ليلي كينغ في المركز الثاني.

المصدر: رويترز