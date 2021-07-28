روسيا تحرز فضيتي الرجال والسيدات بكرة السلة (3 ضد 3) في أولمبياد طوكيو

أضافت روسيا إلى رصيدها في أولمبياد طوكيو اليوم الأربعاء ميداليتين فضيتين في مسابقة كرة السلة 3 ضد 3 التي اعتمدت لأول مرة في الأولمبياد الحالي.

واكتفى المنتخب الروسي للسيدات بالمركز الثاني بعد خسارته في المباراة النهائية بفارق ثلاث نقاط بنتيجة 18-15 أمام نظيره الأمريكي الذي عانق الميدالية الذهبية الأولى لهذا النوع من الرياضة في تاريخ الأولمبياد.

وتوج المنتخب الصيني بالميدالية البرونزية بفوزه في مباراة تحديد المركز الثالث على نظيره الفرنسي بنتيجة 16-14.

كما اكتفى المنتخب الروسي للرجال بالميدالية الفضية، بعد خسارته بنتيجة 21-18 أمام نظيره اللاتفي الذي توج بذهبيته الأولى في الأولمبياد الحالي.

وتوج المنتخب الصربي بالميدالية البرونزية عقب فوزه في مباراة تحديد المركز الثالث على نظيره البلجيكي بنتيجة 21-10.

КАКОЙ КРУТОЙ МАТЧ! Россия очень мощно поборолась с Латвией, но взяла лишь серебро в баскетболе 3х3 🥈🥈🥈



Это была безумная заруба в финале. Ничего не было понятно до самого конца, но наши не дожали – 18:21 🏀



Это был отличный путь, и парни – огромные молодцы 😎😎😎 pic.twitter.com/JfTiqtf9jf — Матч ТВ (@MatchTV) July 28, 2021

إقرأ المزيد

ورفعت روسيا التي تشارك في دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا في طوكيو، تحت راية اللجنة الأولمبية الروسية، رصيدها إلى 23 ميدالية ملونة ( 7 ذهبيات و10 فضيات و6 برونزيات).

المصدر: rsport.ria.ru