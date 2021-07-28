 
مباشر

روسيا تحرز فضيتي الرجال والسيدات بكرة السلة (3 ضد 3) في أولمبياد طوكيو

الرياضة

روسيا تحرز فضيتي الرجال والسيدات بكرة السلة (3 ضد 3) في أولمبياد طوكيو
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qxfp

أضافت روسيا إلى رصيدها في أولمبياد طوكيو اليوم الأربعاء ميداليتين فضيتين في مسابقة كرة السلة 3 ضد 3 التي اعتمدت لأول مرة في الأولمبياد الحالي.

واكتفى المنتخب الروسي للسيدات بالمركز الثاني بعد خسارته في المباراة النهائية بفارق ثلاث نقاط بنتيجة 18-15 أمام نظيره الأمريكي الذي عانق الميدالية الذهبية الأولى لهذا النوع من الرياضة في تاريخ الأولمبياد.

وتوج المنتخب الصيني بالميدالية البرونزية بفوزه في مباراة تحديد المركز الثالث على نظيره الفرنسي بنتيجة 16-14.

كما اكتفى المنتخب الروسي للرجال بالميدالية الفضية، بعد خسارته بنتيجة 21-18 أمام نظيره اللاتفي الذي توج بذهبيته الأولى في الأولمبياد الحالي.

وتوج المنتخب الصربي بالميدالية البرونزية عقب فوزه في مباراة تحديد المركز الثالث على نظيره البلجيكي بنتيجة 21-10.

إقرأ المزيد
حصيلة اليوم الرابع لميداليات أولمبياد
حصيلة اليوم الرابع لميداليات أولمبياد "طوكيو 2020"

ورفعت روسيا التي تشارك في دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا في طوكيو، تحت راية اللجنة الأولمبية الروسية، رصيدها إلى 23 ميدالية ملونة ( 7 ذهبيات و10 فضيات و6 برونزيات).

المصدر: rsport.ria.ru

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا