لارين يهدي روسيا الميدالية الذهبية الثانية في التايكواندو والسابعة في أولمبياد طوكيو
توج الروسي فلاديسلاف لارين، البالغ 25 عاما، بالميدالية الذهبية في مسابقة التايكواندو لوزن فوق الـ80 كغ، اليوم الثلاثاء، ضمن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية "طوكيو 2020".
وتمكن لارين من حصد الذهب بعد تفوقه في النهائي بنتيجة 15-9 على منافسه من مقدونيا الشمالية، ديان غيورغيفسكي، الذي اكتفى بالفضية، فيما نال البرونزية كل من الكوبي رافائيل ألبا، والكوري الجنوبي إن كيو دون.
Vladislav Larin has won #gold in #Taekwondo- Men's +80kg at #Toyko2020#UnitedByEmotion | #StrongerTogether— #Tokyo2020 (@Tokyo2020) July 27, 2021
وهذه الذهبية السابعة لمنتخب روسيا الذي يشارك في دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا في طوكيو، تحت راية اللجنة الأولمبية الروسية، والثانية في التايكواندو بعد أن توج مكسيم خرامتسوف بذهبية وزن دون 80 كغ أمس الاثنين.
المصدر: rsport.ria.ru