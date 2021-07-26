أولمبياد طوكيو.. اليابان تفاجئ الصين وتحرز ذهبية تاريخية في كرة الطاولة

حقق الثنائي المختلط الياباني فوزا تاريخيا على نظيره الصيني ليمنح بلاده أول ميدالية ذهبية في رياضة كرة الطاولة وينهي سيطرة صينية طويلة الأمد اليوم الاثنين ضمن أولمبياد طوكيو.

وحصدت الصين جميع ألقاب كرة الطاولة في جميع الفئات منذ أن توج الكوري الجنوبي ريو سيونغ-مين في مسابقة الفردي ضمن ألعاب دورة أثينا عام 2004، وكانت في طريقها إلى مواصلة سطوتها على هذه الرياضة الشعبية في البلاد عندما تقدم الثنائي الذي يدافع عن ألوانها والمؤلف من جو جين وليو شيوين بمجموعتين مقابل لا شيء على الثنائي الياباني المؤلف من يون ميزوتاني وميما إيتو، قبل أن يقلب الأخير النتيجة رأسا على عقب ويحسم اللقاء بنتيجة 4 أشواط مقابل ثلاثة، نتائجها: 5-11 و7-11 و11-8 و11-9 و11-9 و6-11 و11-6.

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وهي المرة الخامسة فقط في 33 منافسة في كرة الطاولة تفشل فيها الصين في اعتلاء أعلى منصة التتويج.

وبدت الصدمة كبيرة على الثنائي الصيني بطل العالم بعد الخسارة، في حين احتفل الثنائي الياباني بفوز تاريخي.

وساهم الفوز أيضا في اعتلاء اليابان صدارة جدول الميداليات في نهاية منافسات الاثنين برصيد 8 ذهبيات مقابل 7 ذهبيات للولايات المتحدة.

وانتزع تشنغ اي-تشينغ ولين يون-جو الميدالية البرونزية لتايوان بالفوز على الثنائي الفرنسي إيمانويل لوبيسون ويوان جيا نان باربع أشواط نظيفة، بواقع: 11-8 و11-7 و11-8 و11-5.

المصدر: "أ ف ب"