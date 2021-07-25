ريال مدريد يسقط في اختباره أمام رينجرز

خسر فريق ريال مدريد الإسباني أمام مضيفه نادي رينجرز الإسكتلندي (1-2) في المباراة الودية بكرة القدم التي جمعتهما، اليوم الأحد، في مدينة غلاسكو، ضمن استعداداتهما للموسم الجديد.

ووضع المهاجم البرازيلي رودريغو الفريق الملكي في المقدمة بهدف مبكر سجله، في الدقيقة الثامنة من انطلاق صافرة البداية.

ورد رينجرز الصاع صاعين بتسجيله هدفين متتاليين عبر كل من المهاجمين، الزامبي فاشيون جونيور ساكالا، والسويسري سيدريك إيتن، في الدقيقتين (55 و77) على الترتيب.

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وأكمل فريق ريال مدريد اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 76، بعد تعرض مدافعه ناتشو فرنانديز للطرد.

ويستعد ريال مدريد للموسم الجديد (2021-2022)، تحت قيادة مديره الفني القديم – الجديد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الذي تولى مهمة تدريبه خلفا للفرنسي زين الدين زيدان.

المصدر: RT