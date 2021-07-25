بعد الحكم بسجن الطبيب لاري نصار بتهمة التحرش الجنسي.. منتخب سيدات ألمانيا يظهرن بزي "غريب"

شهدت أولمبياد طوكيو اليوم الأحد، ارتداء منتخب سيدات ألمانيا للجمباز زيا كاملا، بهدف محاربة أي طابع جنسي لرياضتهم، بعد عقود ارتدت لاعبات الجمباز زيا يكشف الساقين بالكامل.

ويرتدي لاعبو الجمباز الذكور ملابس تغطي كامل الجسم تقريبا، ويرتدي لاعبو الفردي سراويل فضفاضة قصيرة في الاستعراض الأرضي، وسراويل كاملة في استعراضات الحلقتين وحصان الحلق وحصان القفز.

Reuters /Lindsey Wasson

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ولم يتوقف زي فريق الجمباز الألماني للسيدات أيضا، عند الوركين فقط، بل كان زيا طويلا كاملا.

وارتدى الفريق الألماني الزي الكامل للمرة الأولى في بطولة الجمباز الاستعراضي الأوروبية في أبريل الماضي.

أولمبياد "طوكيو 2020" المؤجلة من العام المضي، بسبب جائحة كورونا، هي أول ألعاب صيفية منذ أن صدر حكم بسجن الطبيب السابق لمنتخب الجمباز الأمريكي، لاري نصار، المنحدر من أصول لبنانية، لمدة 176 عاما بتهمة التحرش الجنسي بمئات من لاعبات الجمباز، بينهن بطلات بارزات.

وعند النطق بالحكم، وصف رياضيون ورياضيات، بعضهم أولمبيون، كيف سمحت الثقافة السائدة في مجال الرياضة بإساءة معاملة الشابات والفتيات وتجسيدهن كسلع جنسية.

المصدر: (أ ب)