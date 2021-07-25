وزيرة الرياضة التونسية ترد على "السخرية" وردود فعل غاضبة من زي الحفناوي

ردت وزيرة الرياضة التونسية سهام العايدي، على المزاعم المتعلقة بزي السباح التونسي أحمد الحفناوي، بعد فوزه بذهبية سباق 400 م سباحة حرة، واعتلاء منصة التتويج في أولمبياد "طوكيو 2020".

ونشرت صحيفة "الواشنطن بوست" تقريرا حول أن النجم التونسي الشاب أحمد الحفناوي الفائز بالميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو في سباق 400 متر سباحة حرة، اليوم الأحد، صعد منصة التتويج من دون زي رسمي، بل وسخرت من ذلك وقالت "ربما لم يتم منحه زيا رسميا".

وقالت سهام العايدي في "تدوينة" عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك" ردا على هذا الخبر، وردود فعل غاضبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "على عكس ما أراد البعض ترويجه وفرت وزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني أزياء رياضية من النوع الرفيع ماركة عالمية UMBRO وأزياء رسمية Sherrington للبعثة التونسية من رياضيين وإطارات طبية وإدارية وفنية المشاركة في الألعاب الأولمبية بطوكيو 2021.. فرحتنا مستمرة بشبابنا ورياضيينا".

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وأهدى أيوب الحفناوي (18 عاما) الميدالية الذهبية الأولى لبلاده وللعرب، والثانية بعد الميدالية الفضية في رياضة التايكواندو، التي توج بها مواطنه محمد خليل الجندوبي، بعد فوزه على منافسه الإيطالي فيتو دياكلا، بنتيجة (16-12) في النزال النهائي لفئة وزن ما دون 58 كيلوغراما، يوم أمس السبت.

المصدر: وكالات