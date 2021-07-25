شاهد.. لحظة هبوط طائرة "صاروخ ماديرا" في تورينو

وصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، إلى مدينة تورينو الإيطالية اليوم، عقب مشاركته مع منتخب بلاده في نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم، وقضاء عطلته الصيفية.

ونشر روميو أغريستي، الصحفي في موقع "غول" العالمي، مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" للحظة هبوط طائرة رونالدو في مدينة تورينو.

#CR7 è atterrato a Torino: domani è atteso alla Continassa // CR7 has landed in Turin: he is expected at Continassa tomorrow 🛬🇵🇹 @Goalitalia@Goalpic.twitter.com/go311pIDWY — Romeo Agresti (@romeoagresti) July 25, 2021

ومن المنتظر أن يخضع كريستيانو رونالدو لفحوصات طبية غدا الاثنين، وذلك قبل الانضمام إلى تدريبات فريقه يوفنتوس.

وأشارت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، إلى أنه من الممكن مشاركة رونالدو

(36 عاما) في المباراة الودية أمام مونزا، والمقرر لها يوم 31 يوليو الجاري، التي سيتم إقامتها من أجل إحياء كأس لويجي برلوسكوني.

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ومن المتوقع أيضا أن يشارك "صاروخ ماديرا" في حال الاستمرار مع فريق "السيدة العجوز" في مباراته أمام برشلونة يوم 8 أغسطس المقبل، وذلك في إطار بطولة كأس خوان غامبر الودية.

وبحسب صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية، فإن كريستيانو رونالدو لم يتخذ قرارا حاسما بعد حول مستقبله حتى الآن، لكن الأقرب أنه سيكمل عقده مع يوفنتوس، أو سينتقل إلى صفوف باريس سان جيرمان هذا الصيف.

ولكن نائب رئيس نادي يوفنتوس، التشيكي بافيل نيدفيد، أكد في تصريحات صحفية أدلى بها لشبكة "سكاي سبورتس"، أن رونالدو سيستمر مع يوفنتوس بعد عودته للتدريبات ولن يرحل.

وقال نيدفيد: "كريستيانو رونالدو سيعود غدا الاثنين للتدريبات وسيبقى معنا".

المصدر: وكالات