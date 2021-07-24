كريستيانو رونالدو: أنجز العمل

عاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق يوفنتوس، إلى العمل بعد قضاء عطلته الصيفية، التي حصل عليها عقب مشاركته مع منتخب بلاده في نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم.

ونشر رونالدو عبر صفحاته، على منصات التواصل الاجتماعي، صورة له وهو يقف في ملعب بقميص منتخب البرتغال، معلقا عليها، بعبارة: "لقد تم العمل".

كما نشر النجم البرتغالي صورة أخرى عبر حسابه على موقع "إنستغرام" في خاصة "ستوري"، صورة له مع أحد الأصدقاء المقربين له وهو مواطنه ميغيل بايشو، زميله السابق في فريق سبورتنغ لشبونة، والذي قال أن "صاروخ ماديرا" يتمنى أن يعتزل مرتديا قميص النادي البرتغالي.

وبدأ كريستيانو رونالدو (36 عاما) مسيرته كلاعب محترف مع سبورتنغ لشبونة، قبل أن ينتقل إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي عام 2003، ومنه إلى الفريق الملكي عام 2009، قبل أن ينتهي المضاف به في فريق يوفنتوس.

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وأشارت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، إلى أنه من الممكن مشاركة رونالدو في المباراة الودية أمام مونزا، والمقرر لها يوم 31 يوليو الجاري، التي سيتم إقامتها من أجل إحياء كأس لويجي برلوسكوني.

ومن المتوقع أيضا أن يشارك كريستيانو رونالدو (36 عاما) في حال الاستمرار مع فريق "السيدة العجوز" في مباراته أمام برشلونة يوم 8 أغسطس المقبل، وذلك في إطار بطولة كأس خوان غامبر الودية.

وبحسب صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية، فإن كريستيانو رونالدو رونالدو لم يتخذ قرارا حاسما حول مستقبله حتى الآن، لكن الأقرب أنه سيكمل عقده مع يوفنتوس، أو سينتقل إلى صفوف باريس سان جيرمان هذا الصيف.

المصدر: وكالات