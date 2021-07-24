 
مباشر

التونسي الحفناوي يبلغ نهائي سباق 400 م سباحة حرة

الرياضة

التونسي الحفناوي يبلغ نهائي سباق 400 م سباحة حرة
Reuters /Marko Djurica
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qwh1

تأهل السباح التونسي الصاعد، أيوب الحفناوي، إلى نهائي سباق 400 متر سباحة حرة، في إطار فعاليات دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"، المقامة حاليا في العاصمة اليابانية.

وقطع أيوب الحفناوي (18 عاما) مسافة السباق بزمن قدره (3:45.68) دقيقة، واحتل المركز الثامن في الترتيب العام، من بين 36 سباحا شاركوا في التصفيات.

إقرأ المزيد
الميدالية الذهبية الأولى في أولمبياد
الميدالية الذهبية الأولى في أولمبياد "طوكيو 2020" تذهب إلى دولة آسيوية
إقرأ المزيد
فريدة عثمان والقماش يخيبان الآمال في أولمبياد طوكيو
فريدة عثمان والقماش يخيبان الآمال في أولمبياد طوكيو

وحرص رئيس اللجنة الأولمبية التونسية، محرز بوصيان، على تهنئة الحفناوي، بعد تأهله إلى نهائي السباق.

وسيقام السباق النهائي لسباق 400 متر سباحة حرة، غدا الأحد.

المصدر: وكالات 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا