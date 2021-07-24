التونسي الحفناوي يبلغ نهائي سباق 400 م سباحة حرة

تأهل السباح التونسي الصاعد، أيوب الحفناوي، إلى نهائي سباق 400 متر سباحة حرة، في إطار فعاليات دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"، المقامة حاليا في العاصمة اليابانية.

وقطع أيوب الحفناوي (18 عاما) مسافة السباق بزمن قدره (3:45.68) دقيقة، واحتل المركز الثامن في الترتيب العام، من بين 36 سباحا شاركوا في التصفيات.

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وحرص رئيس اللجنة الأولمبية التونسية، محرز بوصيان، على تهنئة الحفناوي، بعد تأهله إلى نهائي السباق.

وسيقام السباق النهائي لسباق 400 متر سباحة حرة، غدا الأحد.

المصدر: وكالات