طوكيو 2020.. منتخب مصر لليد يهزم البرتغال

تغلب المنتخب المصري على نظيره البرتغالي بنتيجة 37-33، اليوم السبت، ضمن مباريات المجموعة الثانية في منافسات كرة اليد بأولمبياد طوكيو 2020.

وحسم التعادل 15-15 نتيجة الشوط الأول، قبل أن ينتفض الفراعنة في الشوط الثاني، ويحسموا اللقاء لمصلحتهم بفارق 4 أهداف.

وبهذا الفوز، تصدر منتخب مصر المجموعة الثانية برصيد نقطتين، متفوقا بفارق الأهداف على منتخب السويد الذي فاز بصعوبة على البحرين، بنتيجة 32-31.

ويسدل الستار على منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثانية التي تضم 6 منتخبات، بمباراة قوية بين الدنمارك واليابان.

يتأهل أول أربعة منتخبات إلى الدور ربع النهائي.

المصدر: RT