أولمبياد طوكيو.. ماكرون في العاصمة اليابانية لحضور حفل الافتتاح

وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى طوكيو، اليوم الجمعة، لحضور حفل افتتاح الألعاب الأولمبية التي تأجلت عاما بسبب جائحة كورونا، التي فرضت إقامة الحدث في ظل إجراءات صحية صارمة.

والرئيس الفرنسي هو واحد من شخصيات أجنبية عديدة ستحضر حفل الافتتاح الذي سيكون أقل ضخامة من المعتاد بسبب تقليص الميزانية وحضور جماهيري محدود جدا.

ولن يكون في مدرجات حفل الافتتاح سوى نحو 950 شخصا، بينهم السيدة الأمريكية الأولى، جيل بايدن، التي وصلت إلى طوكيو، أمس الخميس.

وأرغمت الإجراءات الصحية الصارمة في اليابان ماكرون على تقليص وفده إلى الحد الأدنى، لذا رافقه وزير واحد فقط.

وستشمل رحلة ماكرون التي تستغرق يومين استقبالا من الإمبراطور الياباني، ناروهيتو، قبل حفل الافتتاح، ومحادثات السبت مع رئيس الوزراء يوشيهيدي سوغا.

ومن المتوقع أن يناقش الزعيمان الوضع في منطقة المحيطين الهندي والهادئ في مواجهة الضغوط البحرية والعسكرية المتزايدة من الصين، وكذلك العلاقات الاقتصادية الثنائية.

يذكر أن باريس، ستستضيف النسخة المقبلة من الألعاب الأولمبية الصيفية في العام 2024، لذا ستشمل زيارة ماكرون عقد محادثات في طوكيو مع رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، الألماني توماس باخ.

المصدر: وكالات