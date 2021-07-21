مدرب إسبانيا يحدد ميزة مصر عشية مواجهة المنتخبين في أولمبياد طوكيو

قال لويس دي لا فوينتي، مدرب المنتخب الإسباني الأولمبي الذي يفتتح مبارياته في أولمبياد طوكيو غدا الخميس، إن هدف فريقه هو تحقيق الميدالية الذهبية مثلما حدث في دورة برشلونة 1992.

ويلعب منتخب إسبانيا في أولمبياد طوكيو في المجموعة الثالثة، التي تضم إلى جانبه منتخبات مصر، والأرجنتين، وأستراليا.

وقال دي لا فوينتي في مؤتمر صحفي عشية مواجهة مصر غدا الخميس في الجولة الأولى: "يراودنا نفس الشعور الذي راود منتخب إسبانيا (الفائز بالميدالية الذهبية في أولمبياد برشلونة عام 1992). سنحاول تقديم كل ما لدينا وبالتأكيد سنكون على قدر التوقعات".

وأضاف دي لا فوينتي أن "مستويات المنتخبات في المجموعة الثالثة متقاربة للغاية، وسيكون كل لقاء قويا جدا. لا نستطيع الانتظار لبدء المنافسة. نشعر برغبة كبيرة في إظهار مستوانا والعمل الذي قمنا به على الأرض".

وعن مواجهة مصر، قال مدرب منتخب إسبانيا الأولمبي إن "مصر منتخب كبير، بطل إفريقيا، يحظى بلاعبين رائعين ويتميز بالأداء الجماعي. سنواجه منتخبا فائق المستوى لذا سنحتاج لبذل كل طاقتنا كي نتفوق عليه وكل المنافسين التاليين له".

وكان مدرب منتخب مصر الأولمبي، شوقي غريب، شدد بدوره أمس الثلاثاء، على قوة منتخب إسبانيا، الذي يضم بين صفوفه العديد من اللاعبين الذين شاركوا مع "لا روخا" في بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، ووصلوا إلى نصف النهائي.

المصدر: "آس"