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إصابة النجم المغربي أشرف حكيمي بفيروس كورونا

الرياضة

إصابة النجم المغربي أشرف حكيمي بفيروس كورونا
AFP FRANCK FIFE
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ذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية اليوم السبت، أن الدولي المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي الجديد، تعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وحسب الصحيفة الفرنسية، فإن حكيمي لم يشارك في مباراة فريقه الودية أمام نظيره تشامبلي اليوم السبت (انتهت 2-2)، بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا.

وأضافت أن اللاعب المغربي يخضع للعزل الصحي، الأمر الذي يربك برنامج تجهيزه للموسم الجديد.

ولم يصدر النادي الباريسي أي بيان رسمي حول إصابة حكيمي حتى الآن.

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وانضم حكيمي البالغ 22 عاما إلى سان جيرمان قادما من إنتر ميلان الإيطالي مقابل 60 مليون يورو بعقد يمتد حتى صيف 2026.

المصدر: lequipe.fr

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