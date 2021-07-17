إصابة النجم المغربي أشرف حكيمي بفيروس كورونا

ذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية اليوم السبت، أن الدولي المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي الجديد، تعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وحسب الصحيفة الفرنسية، فإن حكيمي لم يشارك في مباراة فريقه الودية أمام نظيره تشامبلي اليوم السبت (انتهت 2-2)، بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا.

Achraf Hakimi positif au coronavirus



Le nouveau latéral du PSG ne participe pas au match amical contre Chambly (N) ce samedi car il a été testé positif au coronavirus. Le Marocain est à l'isolement. https://t.co/C3i8pVd1GGpic.twitter.com/pBFKV3iMF5 — L'ÉQUIPE (@lequipe) July 17, 2021

وأضافت أن اللاعب المغربي يخضع للعزل الصحي، الأمر الذي يربك برنامج تجهيزه للموسم الجديد.

ولم يصدر النادي الباريسي أي بيان رسمي حول إصابة حكيمي حتى الآن.

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وانضم حكيمي البالغ 22 عاما إلى سان جيرمان قادما من إنتر ميلان الإيطالي مقابل 60 مليون يورو بعقد يمتد حتى صيف 2026.

المصدر: lequipe.fr