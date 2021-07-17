إصابة النجم المغربي أشرف حكيمي بفيروس كورونا
ذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية اليوم السبت، أن الدولي المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي الجديد، تعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وحسب الصحيفة الفرنسية، فإن حكيمي لم يشارك في مباراة فريقه الودية أمام نظيره تشامبلي اليوم السبت (انتهت 2-2)، بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا.
Achraf Hakimi positif au coronavirus— L'ÉQUIPE (@lequipe) July 17, 2021
Le nouveau latéral du PSG ne participe pas au match amical contre Chambly (N) ce samedi car il a été testé positif au coronavirus. Le Marocain est à l'isolement. https://t.co/C3i8pVd1GGpic.twitter.com/pBFKV3iMF5
وأضافت أن اللاعب المغربي يخضع للعزل الصحي، الأمر الذي يربك برنامج تجهيزه للموسم الجديد.
ولم يصدر النادي الباريسي أي بيان رسمي حول إصابة حكيمي حتى الآن.
🔚⌚ نهاية المباراة 🆚 شامبلي @PSG_arab 2⃣-2⃣ @FCCOISE— نادي باريس سان جيرمان (@PSG_arab) July 17, 2021
⚽️ @MauroIcardi
⚽️ @xavisimons#𝗣𝗦𝗚𝗙𝗖𝗖𝗢pic.twitter.com/0maW26Yn7K
وانضم حكيمي البالغ 22 عاما إلى سان جيرمان قادما من إنتر ميلان الإيطالي مقابل 60 مليون يورو بعقد يمتد حتى صيف 2026.
المصدر: lequipe.fr