"اليويفا" يؤكد إقامة نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 في مدينة بطرسبورغ الروسية

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" اليوم الجمعة عن الملاعب المستضيفة لنهائي بطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليغ" خلال الأعوام الأربعة المقبلة.

وأكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن ملعب مدينة بطرسبورغ المونديالي سيستضيف نهائي "التشامبيونزليغ" عام 2022.

وفي عام 2023 سيستضيف ملعب "أتاتورك الأولمبي" في مدينة اسطنبول التركية النهائي القاري تعويضا لها، بعد أن سحبت منها استضافة المباراة النهائية عام 2021 بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، وأقيمت في البرتغال.

وفي عام 2024 ستستضيف العاصمة البريطانية لندن النهائي على ملعب "ويمبلي" الشهير، على أن تستضيف ميونخ الألمانية نهائي عام 2025.

🏟️ Following the relocation of the 2021 #UCL final from Istanbul to Porto, Istanbul will now stage the final in 2023. The next four finals will be:



🇷🇺 2022: Saint Petersburg, Russia

🇹🇷 2023: Istanbul, Turkey

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 2024: London, England

🇩🇪 2025: Munich, Germany pic.twitter.com/hmiuJargPR — UEFA (@UEFA) July 16, 2021

وبالنسبة لبطولة الدوري الأوروبي، ستقام المباريات النهائية في الأعوام الأربعة المقبلة كما يلي:

- عام 2022 في مدينة إشبيلية الإسبانية.

- عام 2023 في مدينة بودابست الهنغارية.

- عام 2024 في مدينة دبلن الأيرلندية.

- عام 2025 في مدينة بيلباو الإسبانية.

🏟️ After the withdrawal of hosting rights for #EURO2020 from Dublin and Bilbao, both cities will host future club competition finals.



2024 #UWCL final: Bilbao



Future #UEL finals



🇪🇸 2022: Seville, Spain

🇭🇺 2023: Budapest, Hungary

🇮🇪 2024: Dublin, Ireland

🇪🇸 2025: Bilbao, Spain pic.twitter.com/0wiJm7rrHa — UEFA (@UEFA) July 16, 2021

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وستقام قرعة دوري المجموعات لبطولتي دوري الأبطال والدوري الأوروبي لموسمي 2021- 2022 و2022 - 2023 في اسطنبول.

المصدر: الاتحاد الأوروبي لكرة القدم