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إلغاء مباراة ودية بين أمريكا وأستراليا لكرة السلة

الرياضة

إلغاء مباراة ودية بين أمريكا وأستراليا لكرة السلة
AFP ETHAN MILLER
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قال الاتحاد الأمريكي لكرة السلة إنه ألغى المباراة الودية ضد أستراليا التي كان من المقرر إقامتها اليوم الجمعة بسبب مخاوف من تفشي فيروس كورونا بين لاعبي المنتخب.

وانتهت آمال برادلي بيل في المشاركة في الأولمبياد بعد إعلان الاتحاد الأمريكي غياب لاعب واشنطن ويزاردز عن البطولة بعد دخوله بروتوكول مكافحة فيروس كورونا خلال معسكر الفريق في لاس فيغاس.

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وجاءت عينة بيل إيجابية فيما دخل زميله جيريمي غرانت العزل رغم أن عينته جاءت سلبية.

وكتب الاتحاد الأمريكي في حسابه على "تويتر" الليلة الماضية: "بدافع الحذر الشديد تم إلغاء المباراة الودية بين المنتخب الأمريكي ونظيره الأسترالي".

وستقام المباراة الودية بين فريقي السيدات اليوم الجمعة.

وتنطلق أولمبياد طوكيو نهاية الأسبوع المقبل.

المصدر: "رويترز"

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