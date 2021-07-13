منتخب أمريكا لكرة السلة يتعثر مجددا قبل أولمبياد طوكيو (فيديو)

مني المنتخب الأمريكي لكرة السلة بالهزيمة الثانية على التوالي في مباراة ودية، حيث تعرض لخسارة مفاجئة ( 91-83 ) أمام أستراليا في لاس فيغاس، مساء الاثنين.

وتأتي الخسارة بعد يومين من أول هزيمة للولايات المتحدة أمام منتخب إفريقي على الإطلاق، حيث خسر المنتخب الأمريكي 90-87 أمام نيجيريا، ضمن استعدادات المشاركة في أولمبياد طوكيو هذا الشهر.

وتصدر باتي ميلز، لاعب سان أنطونيو سبيرز، قائمة مسجلي النقاط في أستراليا برصيد 22 نقطة، بفضل 9 من 21 رمية، وأضاف جون إنجلز 17 نقطة، منها ثلاث رميات ثلاثية.

Patty Mills, Joe Ingles and Matisse Thybulle all come up big in the @aus_boomers victory over #USABMNT in exhibition play to prepare for Tokyo.@Patty_Mills: 22 PTS (10 in 4th)@Joeingles7: 17 PTS, 3 3PM@MatisseThybulle: 12 PTS, 3 STL, 2 BLK pic.twitter.com/InXEGZmykS — NBA (@NBA) July 13, 2021

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وأحرز داميان ليلارد 22 نقطة للفريق الأمريكي، بفضل ست رميات ثلاثية من 11 محاولة، وأضاف العملاق كيفن دورانت 17 نقطة في 28 دقيقة.

وهذه أول مرة تخسر فيها أمريكا في مباراتين متتاليتين في كرة السلة، منذ بدء مشاركة المحترفين مع المنتخب الوطني في 1992.

وهذه المباراة الاستعدادية الثانية للمنتخب الأمريكي، من أصل خمس مقررة، قبل السفر إلى العاصمة اليابانية للدفاع عن لقبه الأولمبي، بعد 54 انتصارا مقابل 3 هزائم فقط على صعيد المباريات الودية، منذ أن سمح للاعبي دوري المحترفين "NBA" بالمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية عام 1992 في برشلونة مع منتخب "الأحلام" الأول.

وسيستهل المنتخب الأمريكي مشواره في أولمبياد طوكيو بمواجهة نظيره الفرنسي، وذلك ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضا منتخبي، إيران والتشيك.

المصدر: "رويترز"