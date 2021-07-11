شاهد.. منتخب أمريكا لكرة السلة يتعرض لهزيمة تاريخية قبل أولمبياد طوكيو

مني منتخب أمريكا لكرة السلة بهزيمة تاريخية أمام نظيره النيجيري بنتيجة (87-90) في مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا، وذلك ضمن الاستعدادات لأولمبياد طوكيو التي تنطلق في 23 يوليو الجاري.

وتعرض منتخب "العم سام" لأول هزيمة على الإطلاق على يد منتخب من القارة الإفريقية.

21 PTS. 6 3PM. 4 AST.



Gabe Vincent led all scorers in Nigeria's exhibition victory over #USABMNT! pic.twitter.com/HFclF14xvN — NBA (@NBA) July 11, 2021

وتأتي هذه الهزيمة أمام نيجيريا، بعد تسعة أعوام من الفوز على المنتخب الإفريقي بفارق 83 نقطة خلال أولمبياد لندن 2012.

ودخل المنتخب الأمريكي مباراته الاستعدادية الأولى، من أصل خمس مقررة، قبل السفر إلى العاصمة اليابانية للدفاع عن لقبه الأولمبي، بعد 54 انتصارا مقابل هزيمتين فقط على صعيد المباريات الودية، منذ أن سمح للاعبي دوري المحترفين "NBA" بالمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية عام 1992 في برشلونة مع منتخب "الأحلام" الأول.

وسيخوض المنتخب الأمريكي مباراته الاستعدادية المقبلة غدا الاثنين، ضد منافس أقوى، وهو المنتخب الأسترالي المصنف ثالثا عالميا، والذي يضم سبعة لاعبين يلعبون في دوري المحترفين "NBA" وعلى رأسهم باتي ميلز (سان أنتونيو سبيرز) وجو إينجلز (يوتا جاز).

بينما سيستهل المنتخب الأمريكي مشواره في أولمبياد طوكيو بمواجهة نظيره الفرنسي، وذلك ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضا منتخبي، إيران والتشيك.

المصدر: وكالات