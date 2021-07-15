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مالديني: الفرنسي جيرو قريب من ميلان

الرياضة

مالديني: الفرنسي جيرو قريب من ميلان
AFP MANU FERNANDEZ
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أكد المدير الفني لميلان الإيطالي لكرة القدم ومدافعه السابق باولو مالديني الخميس أن المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو المتوج بدوري أبطال أوروبا مع تشلسي الإنجليزي، سينضم لـ "روسونيري".

وقال مالديني مع إعلان روزنامة مباريات الدوري الإيطالي للموسم المقبل 2021-2022 إن "أوليفييه سيصل إلى ميلان الخميس".

ومن المرجح أن يوقع بطل العالم الفرنسي البالغ 34 عاما عقدا لمدة عامين مع وصيف الدوري الإيطالي الذي يستهل مشواره في الموسم الجديد أمام مضيفه سمبدوريا في جنوى.

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وأضاف أسطورة الدفاع الإيطالي السابق: "إنه بطل، ليس فقط مع المنتخب الوطني، لقد فعل أشياء رائعة مع تشلسي، وفاز بدوري أبطال أوروبا".

وتابع: "إنه لاعب موثوق للغاية وهذا ما نبحث عنه. لدينا فريق شاب ونحتاج إلى لاعبين ذوي خبرة".

وبعد تتويجه مع مونبيلييه بطلا للدوري الفرنسي في 2012، انتقل جيرو إلى أرسنال في العام نفسه ودافع عن ألوانه حتى 2018، قبل الانضمام لتشلسي.

وخاض جيرو 110 مباريات دولية (46 هدفا) مع المنتخب الفرنسي الذي كان ضمن تشكيلته في كأس أوروبا الأخيرة وخرج من ثمن النهائي بخسارته أمام سويسرا بركلات الترجيح 4-5 بعد التعادل 3-3 في الوقتين الأصلي والإضافي.

المصدر: "أ ف ب"

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