الشرطة الفرنسية تداهم مقر فريق فيكتوريوس البحريني

داهمت الشرطة الفرنسية مقر تدريبات وإقامة فريق فيكتوريوس البحريني في طواف فرنسا للدراجات مساء الأربعاء، بعد انتهاء المرحلة الـ17 من السباق.

وأكد رئيس الفريق ميلان إرزين، الخميس، لموقع Cyclingnews النبأ، قائلا: "زارتنا من الشرطة، وطلبوا ملفات تدريب الدراجين، وقاموا بفحص الحافلة، وهذا كل شيء".

Breaking: Police raid Bahrain Victorious hotel at Tour de France #TDF2021https://t.co/pznYBiLOpl — Cyclingnews.com (@Cyclingnewsfeed) July 15, 2021

وتابع: "لقد أزعجوا الدراجين لمدة ساعة وفي النهاية قالوا شكرا، لم يخبرونا ما هو سبب الزيارة، لكننا سنكتشف ذلك اليوم من خلال المحامين".

كما أكد الفريق أنه تم تفتيش مقر إقامة الفريق في الفندق ولم يتم القبض على أحد. وذكر مصدر أن العشران من عناصر الشرطة بثياب مدنية قامت بعمليات البحث حتى الساعة 2 صباحا بالتوقيت المحلي.

وأجري البحث وسط شبهات حول المنشطات منذ الشهر الماضي، حين تعرض الفريق لتهمة تعاطي المنشطات التي ظهرت على السطح في وسائل الإعلام الفرنسية دون أية أدلة ولم يتم توقيف أي أحد آنذاك.

وفتح المدعي العام الفرنسي تحقيقا أوليا في ادعاءات تعاطي المنشطات ضد الفريق البحريني.

وطال الفريق الاتهامات بعد أن حقق بعض النتائج الممتازة مؤخرا.

المصدر: "رويترز"